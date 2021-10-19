Рада упростит выделение земли для строительства вышек мобильной связи

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменения в раздел V "Заключительные положения" закона "О регулировании градостроительной деятельности" относительно упрощения размещения технических средств электронных коммуникаций".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №5811 в первом чтении проголосовали 272 народных депутата.

Целью законопроекта в пояснительной записке к нему указано упрощение процедуры получения мобильными операторами права на пользование земельными участками для размещения технических средств электронных коммуникаций с целью обеспечить 95% населения Украины доступом к мобильному высокоскоростному интернету.

Для этого предложено упростить предоставление земельных участков площадью до 0,05 га, расположенных в пределах сел и поселков, а также за пределами населенных пунктов, для строительства, эксплуатации и обслуживания технических средств электронных коммуникаций или сооружений электронных коммуникаций (кроме линейных) , которые являются составными электронных коммуникационных сетей, в том числе базовых станций мобильной связи и их линий внешнего электропитания.

Как сообщалось, Кабмин утвердил текст указанного законопроекта 22 сентября.

Тогда в Минцифры отмечали, что сейчас процесс оформления участка для строительства базовой станции занимает от 245 дней до года, но после принятия законопроекта это можно будет сделать в два раза быстрее.