Власти Житомира решили ужесточить карантинные ограничения

Житомирская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) во время своего заседания 19 октября приняла решение усилить карантинные ограничения в городе из-за стремительного увеличения числа заболевших коронавирусом граждан.

Об этом говорится в сообщении Житомирского горсовета.

"В красном уровне эпидопасности будут работать детские сады, начальное звено школы и, при наличии 100% вакцинации педагогов, школы. Работа представителей бизнеса будет зависеть от них: все должны быть вакцинированными. Новая волна ковида, говорят врачи, гораздо сложнее, чем прошлая. Кислорода требует больше людей, внезапно наступает тяжелая стадия течения болезни. Для удобства мы готовы ехать на места и вакцинировать работников", - отметил городской голова Сергей Сухомлин.

Уточняется, что в связь с тем, что по всем показателям город приближается к "красной зоне" эпидопасности, комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение усилить карантин с 23 октября.

В частности, работа непродовольственных и продовольственных рынков, а также торговых центров разрешается только при условии нахождения на их территории посетителей с расчетом 1 человек на 10 кв. м. при заполненности торговой площади не более 50% с соблюдением социальной дистанции не менее двух метров.

Рынки и ТЦ будут работать исключительно при наличии сертификатов о вакцинации или отрицательных ПЦР тестов, сделанных не позднее чем за 72 часа (действующий на момент выхода на работу), для 100% работников субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в пределах рынка.

"Допуск посетителей и пребывание на рынке осуществлять только в респираторе или защитной маске. Руководители рынков должны обеспечить контролируемый вход и выход на рынок, а также несут ответственность за соблюдение масочного режима, количество посетителей и вакцинацию работников", - говорится в сообщении горсовета.

Работа заведений общественного питания в пределах территориальной общины разрешается с 06:00 до 23.00.

На таких же условиях будут работать продовольственные и непродовольственные магазины, супермаркеты, гипермаркеты, учреждений сферы услуг (парикмахерские и салоны красоты).

Гостиницы и хостелы могут работать исключительно при наличии у всех сотрудников сертификатов о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов, сделанных не позднее чем за 72 часа до выхода на работу.

"Ограничения не будут применяться в случае наличия у всего персонала и всех посетителей заведений или мероприятий, кроме лиц до 18 лет, зеленых COVID-сертификатов", - подчеркивают в горсовете.

Там уточняют, что в случае перехода Житомира в "красную зону" в городе смогут работать лишь банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки и продовольственные магазины.

Ранее сообщалось, что "красный" уровень эпидемической опасности, который уже установлен в пяти областях, в ближайшее время может быть введен и в других регионах.