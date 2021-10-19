Стефанчук созвал внеочередное заседание Верховной Рады по требованию Зеленского

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение № 349 о созыве 21 октября внеочередного пленарного заседания парламента.

Согласно обнародованному на сайте Верховной Рады документу, внеочередное заседание начнется сразу же после окончания очередного.

Как сообщалось, с инициативой провести внеочередное заседание парламента к спикеру Верховной Рады обратился президент Владимир Зеленский.

По предложению главы государства, в повестку дня внеочередного заседания предложено включить 14 вопросов, в том числе, законопроект "Об энергетической эффективности, о когенерации, о развитии производства биометана, о НКРСИ, о детском питании, об охране прав на сорта растений, а также о ратификации ряда соглашений.