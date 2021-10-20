Украинский стартап по защите предприятий от киберугроз получил $11 миллионов инвестиций

Украинский стартап SOC Prime, который создает платформу для защиты предприятий от киберугроз, получил $11 млн инвестиций от фондов Streamlined Ventures и Rembrandt Venture Partners.

Об этом сообщает издание Tech Crunch, передает AIN.

Сообщается, что стартап получил инвестиции в рамках раунда А. Команда SOC Prime направит средства на масштабирование и ускорение внедрения своего продукта на рынок.

Свою платформу стартап описывает как "Spotify для киберугроз". Она позволяет управлять информационной безопасностью и предотвращать кибератаки. В настоящее время на платформе реализовано более 130 тыс. обнаружений.

Продукт объединяет экспертов по кибербезопасности в единое сообщество. Компания выплачивает вознаграждение исследователям безопасности каждый раз, когда используется их контент. В сентябре 2021 года они зарабатывали в среднем $700, сообщает TechCrunch. Отмечается, что лучшие участники программы зарабатывают более $20 тыс. в год.

SOC Prime планирует удвоить размер инвестиций в краткосрочной перспективе, а также увеличить сумму в пять раз в течение следующих 12 месяцев.

"Наш рынок обнаружения угроз подпитывается самым разными сообществами охотников за киберугрозами. Мы стремимся расширить их возможности, поскольку это способствуетт своевременному и эффективному обнаружению. Это помогает предприятиям применять совместный подход к защите для более эффективной борьбы с цифровыми угрозами" – заявил основатель и генеральный директор SOC Prime Андрей Безверхий.

В 2015 году SOC Prime основали украинцы Андрей Безверхий, Александр Бредихин и Руслан Михалов с целью помочь организациям внедрить базовые методы безопасности и улучшить видимость угроз в условиях глобальной нехватки талантов. Компания зарегистрирована в Бостоне.

За последние 12 месяцев компания увеличила свою базу подписчиков премиум-класса на 50%. При этом ежемесячный доход вырос на 86%, а активная клиентская база – на 85%. В октябре 2021 года у SOC Prime более 6 тыс. организаций-клиентов и 300 сотрудников. Офис находится в Киеве.