"Харьковгаз" заявил о блокировании ремонтных работ неизвестными в селе Благодатное

В ответ на сообщение СБУ об отключении потребителей от подачи газа в селе Благодатное Харьковской области, АО "Харьковгаз" заявил о том, что неизвестные препятствовали проведению ремонтных работ, что привело к отключению.

Об этом говорится в сообщении АО "Харьковгаз".

Приводим сообщение АО "Харьковгаз" полностью:

"В рамках подготовки газораспределительных сетей области для стабильной и безаварийной работы в отопительный сезон, 11 октября АО "Харьковгаз" должен был провести ремонтные работы на газопроводе и газорегуляторном пункте в с. Благодатное Чугуевского района.

Информация о проведении таких работ была заранее размещена на сайте АО "Харьковгаз", в с. Благодатное, проинформированы местные органы власти.

Неустановленные лица 11 октября заблокировали работу специалистов АО "Харьковгаз" и спецтехнику компании. Поэтому работы были приостановлены, а около 200 клиентов АО "Харьковгаз" остались без газа.

При содействии государственных органов власти, 16 октября АО "Харьковгаз" восстановил ремонт на газораспределительных сетях в с. Благодатное и подготовил газопроводы к испытаниям, которые проводятся перед пуском газа потребителям. Сам пуск газа состоялся 17 октября.

17 октября, неизвестные лица - псевдоактивисты, которые ранее блокировали транспорт АО "Харьковгаз", начали подстрекать потребителей не предоставлять доступ работникам газовой компании в дома. Без осуществления этих мер безопасности пуск газа невозможен.

В этот же день псевдоактивисты повредили автотранспорт АО "Харьковгаз" и осуществили многочисленные попытки испортить собственное имущество работников компании (телефоны), на которые работники фиксировали правонарушения неизвестных лиц.

Представитель АО "Харьковгаз" вызывала правоохранительные органы на место происшествия.

Благодаря усилиям государственных органов власти и правоохранительных органов, АО "Харьковгаз" 17 октября смог восстановить газоснабжение жителям с. Благодатное.

Никаких заявлений, кроме официальных обращеинй в правоохранительные органы относительно противоправных действий неизвестных лиц в с. Благодатное, в период 16-17 октября АО "Харьковгаз" не делал.

Обращаем внимание правоохранительных органов на деструктивную деятельность псевдоактивистив, которые пытаются побудить людей к противоправным действиям и призывают к дестабилизации ситуации в обществе и просим принять соответствующие меры.

АО "Харьковгаз" осуществляет деятельность по распределению природного газа потребителям и не имеет никакого отношения к продаже газа. Стоимость услуг Оператора ГРМ АО "Харьковгаз" устанавливается Государственным регулятором – НКРЭКУ".

Ранее Служба безопасности Украины заявила об изучении обстоятельств, при которых АО "Харьковгаз" отключило газоснабжение в селе Благодатное Харьковской области.