Апелляционный суд отменил запрет для банков на арест счетов "Укрзализныци"

Шестой апелляционный админсуд 30 сентября удовлетворил жалобу VR Global Partners, L.P. и отменил решение Окружного админсуда Киева, которым было остановлено действие постановления Государственной исполнительной службы об аресте АО "Укрзализныця" от 6 мая.

Об этом сообщает Finbalance.

Кроме этого, решением суда первой инстанции, которое отметил апелляционный суд, запрещалось "каким-либо банковским и финансовым учреждениям совершать действия, направленные на блокирование (арест) денежных средств "Укрзализныци", и выполнение постановления Отдела принудительного выполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции от 6 мая 2021 года об аресте средств должника, вынесенной в рамках исполнительного производства №65323614, которое входит в состав сводного исполнительного производства №65365075".

Согласно судебным материалам, исполнительное производство №65323614 было открыто на основании приказа Хозсуда Киева в деле о взыскании с "Укрзализныци" в пользу компании "ВИЭР Гробал Партнерс, Л.П." задолженности по кредиту в размере $12,5 млн, пени за просрочку уплаты кредита 87,4 млн грн, 3% годовых по телу кредита 3,05 млн грн.

Как сообщалось, в 2011-2012 годах несколько подразделений "Укрзализныци" (в том числе "Южная желдорога" и "Юго-Западная желдорога") привлекли у "Проминвестбанка" ряд кредитных линий на общую сумму более $300 млн.

В ноябре 2017 году Высший хозяйственный суд отменил взыскание с "Укрзализныци" $12,5 млн задолженности в пользу "Проминвестбанка". В 2018 году Проминвестбанк подал ряд новых исков к "Укрзализныце" о взыскании долгов на общую сумму в $157 млн и 1,5 млрд грн.

В феврале 2019 года "Проминвестбанк" уступил права требования к "Укрзализныце" с дисконтом 30% по ряду кредитных договоров для компании VR Global Partners - партнеру группы ICU в проектах "зеленой" энергетики. VR Global Partners связывают с VR Capital Group, которую создал инвестбанкир Ричард Дитц (Richard Deitz) - в прошлом он был одним из основателей инвесткомпании "Ренессанс Капитал".

В июле 2019 года Верховный суд отклонил кассационную жалобу АО "Укрзализныця" на решение Хозяйственного суда Киева и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда о передаче "Проминвестбанком" кредитных договоров "Укрзализныци" компании VR Global Partners.

20 апреля 2021 года Верховный суд Украины предписал "Укрзализныци" выплатить инвестиционному фонду VR Global Partners, L.P. ("VRGP") полную сумму долга. Государственная исполнительная служба открыла исполнительное производство в отношении "Укрзализныци" и арестовала ее банковские счета на сумму, причитающуюся VRGP. Однако, по данным VRGP, Печерский районный суд вынес постановление от 9 марта 2021 года по делу о запрете списания денежных средств со счетов железнодорожной компании в удовлетворение любых требований VRGP.

Уже 16 сентября Северный апелляционный хозсуд удовлетворил иск "Укрзализныци" к "Проминвестбанку" и VR Global Partners и признал недействительным договор купли-продажи прав требования от 22.02.2019, заключенный между ответчиками.

В "Укрзализныце" уверяли, что "Проминвестбанк" продал ее долг для VR Global Partners за $123,5 млн, а объем прав требования УЗ в договоре между "Проминвестбанком" и VR, оценивался на сумму $255,1 млн. Вместе с тем, в "Укрзализныце" говорили, что VR пытается взыскать с компании более чем $388,5 млн. Однако в VR отрицали информацию "Укрзализныци" о кредиторских требованиях на $388,5 млн, а также информировали о намерении подать кассационную жалобу на решение суда апелляционной инстанции.