Компания Facebook планирует сменить название, – СМИ

Facebook планирует изменить название своей компании на следующей неделе.

По информации The Verge, генеральный директор Марк Цукерберг планирует раскрыть детали на конференции, которая состоится 28 октября, передает Укринформ.

Ребрендинг, скорее всего, поможет объединить социальную сеть Facebook, WhatsApp, Instagram, Oculus и другие продукты. Представитель Facebook отказался комментировать эту историю.

Отмечается, что новое название компании строго засекречено. Как отмечает издание, возможное название может иметь какое-то отношение к VR-приложению Horizon, которое компания разрабатывала последние несколько лет. Его название было недавно изменено на Horizon Worlds, вскоре после того, как Facebook продемонстрировал версию для совместной работы на рабочем месте под названием Horizon Workrooms.