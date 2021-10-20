Гостуризма потратит на продвижение в соцсетях путешествий по Украине 2,7 миллиона

Государственное агентство развития туризма Украины договорилось о разработке концепции, ведении страниц и продвижении постов кампании "Мандруй Україною" в социальных сетях за 2,7 млн грн.

Согласно договору, который обнародованный на портале ProZorro, Госагентство развития туризма договорилось с ООО "Одди эдженси" о разработка концепции, ведении страниц и продвижении постов кампании "Мандруй Україною" в социальных сетях за 2,7 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Поддержка кампании в соцсетях рассчитана на три месяца. На протяжении этого времени ежемесячно подрядчик должен размещать и продвигать по 20 постов (сторис) в Facebook, Instagram, Twitter, 60 постов адаптировать на английский язык, модерировать 5 страниц, создать один видеоманифест.

Ожидается, что за это время ежемесячный охват постов в Facebook должен составлять 3 млн показов, а в Instagram – 4 млн показов.

Ранее сообщалось, что Гостуризма заключило договор на проведение ознакомительных туров для иностранных журналистов и иностранных лидеров мнений на 2 млн грн.