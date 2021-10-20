Госспецсвязи зафиксировала рост количества кибератак во время праздников

Система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет на прошлой неделе заблокировали 59 922 атаки разных видов, что на 26% больше, чем неделей ранее.

Как сообщают в Государственной службе специальной связи и защиты информации, большинство атак представляли собой сетевые атаки прикладного уровня – 97%.

Также было зафиксировано и заблокировано 4 DDoS-атаки.

Отмечается, что система киберзащиты государственных информационных ресурсов Украины и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 76 345 подозрительных инцидента, что на 36% меньше, чем за предыдущую неделю.

В частности, 29% событий связаны с нарушениями корпоративной политики безопасности, 26% – попытками получить права администратора, 17% – обнаружением сетевого ВПО, еще 10% – применением нестандартных протоколов, 8% – попытками получить права пользователя.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 2 651 киберинцидент.

Большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов – 96% – касается распространения вредоносного программного обеспечения.