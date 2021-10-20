БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
245 0

Еврокомиссия выделила еще 3,5 миллиона евро гуманитарной помощи жителям Донбасса

Еврокомиссия выделила еще 3,5 миллиона евро гуманитарной помощи жителям Донбасса

Еврокомиссия объявила о выделении Украине дополнительные 3,5 млн евро гуманитарной помощи для поддержки наиболее уязвимых категорий населения, которое пострадало от конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Представительства ЕС в Украине.

По словам, еврокомиссара по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янеза Ленарчича, пандемия коронавируса ухудшила ситуацию, особенно среди пожилых людей.

"Это дополнительное финансирование поможет получить им доступ к медицине и предметам первой необходимости, а также подготовиться к приближающейся зимы. ЕС будет поддерживать людей на востоке Украины столько, сколько это будет нужно, однако только установление постоянного мира может обеспечить реальное решение проблемы", – подчеркнул он.

Как уточнили в Представительстве ЕС, дополнительные 3,5 млн евро помогут наиболее уязвимым слоям населения, в том числе пожилым людям и лицам с инвалидностью, удовлетворить свои основные потребности.

"Они также будут направлены на обеспечение доступа к медицине и получение психосоциальной и психологической помощи. Помощь поступит уязвимому населению по обе стороны линии соприкосновения", – говорится в сообщении.

Всего с начала войны на Донбассе Евросоюз выделил 194 млн евро на помощь местным жителям.

Автор: 

Донбас (636) Євросоюз (5186) гуманітарна допомога (207)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 