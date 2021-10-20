Еврокомиссия выделила еще 3,5 миллиона евро гуманитарной помощи жителям Донбасса

Еврокомиссия объявила о выделении Украине дополнительные 3,5 млн евро гуманитарной помощи для поддержки наиболее уязвимых категорий населения, которое пострадало от конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Представительства ЕС в Украине.

По словам, еврокомиссара по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янеза Ленарчича, пандемия коронавируса ухудшила ситуацию, особенно среди пожилых людей.

"Это дополнительное финансирование поможет получить им доступ к медицине и предметам первой необходимости, а также подготовиться к приближающейся зимы. ЕС будет поддерживать людей на востоке Украины столько, сколько это будет нужно, однако только установление постоянного мира может обеспечить реальное решение проблемы", – подчеркнул он.

Как уточнили в Представительстве ЕС, дополнительные 3,5 млн евро помогут наиболее уязвимым слоям населения, в том числе пожилым людям и лицам с инвалидностью, удовлетворить свои основные потребности.

"Они также будут направлены на обеспечение доступа к медицине и получение психосоциальной и психологической помощи. Помощь поступит уязвимому населению по обе стороны линии соприкосновения", – говорится в сообщении.

Всего с начала войны на Донбассе Евросоюз выделил 194 млн евро на помощь местным жителям.