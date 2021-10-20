Грузия разрешила поставки мяса птицы из Украины

Компетентные органы Украины и Грузии согласовали форму сертификата на экспорт из Украины мяса, субпродуктов и других продуктов птицеводства.

Об этом сообщают в Министерстве иностранных дел и Госпродпотребслужбе.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, новые возможности для украинских компаний зарабатывать за рубежом больше также означают больше валютных поступлений в Украины, укрепление гривни и новые рабочие места.

"Грузия является важным торговым партнером Нашей страны. Сейчас дополнительные возможности для экспорта в эту страну получили украинские птичники. Уверена, что в дальнейшем двусторонние отношения между странами будут только расти", – отметила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Ранее в июле украинская делегация посетила Грузию с целью продвижения экспорта украинской продукции, в частности, продукции животноводства.