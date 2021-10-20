Злоумышленники под видом сотрудников Интерпола ввозили нелегалов и фальшивые деньги, – СБУ

Сотрудники Службы безопасности в ходе масштабной спецоперации разоблачили многопрофильную группировку, причастную к налаживанию канала нелегальной миграции, а также контрабанде и сбыту фальшивых денег.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что организатором преступной схемы является житель Одессы. Вместе с сообщниками он контактировал с участниками международных преступных группировок, которые "поставляли" им нелегальных мигрантов и значительные суммы поддельных долларов США.

При этом злоумышленники использовали фальшивые удостоверения Интерпола.

По предварительной информации, они могли "организовать" любые суммы фальшивой наличности. Злоумышленники продавали ее за 50% от стоимости номинала. Только за время наблюдения СБУ дельцы продали валюты на десятки тысяч долларов. Вся она изъята из обращения.

Что касается нелегальной миграции, то клиентами злоумышленников были в основном жители стран с повышенным террористическим риском. Сообщники выдавали поддельные паспорта граждан стран ЕС и Украины.

Услуги предоставлялись "под ключ": включая зарубежный и внутренние паспорта стран-членов ЕС, водительские удостоверения, и тому подобное.

Один из фигурантов группировки причастен к 8 эпизодам преступной деятельности по "нелегалам".

В ходе обысков по месту жительства фигурантов производства изъяли: поддельные удостоверения сотрудников Интерпола; ноутбук, флэш носители, мобильные телефоны; банковские карточки и наличные в иностранной валюте; документы по приглашению иностранцев; патроны к огнестрельному оружию и гранату РГД-5.

Сейчас фигуранты уголовного производства задержаны. Им планируется объявление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных сразу пятью статьями Уголовного Кодекса Украины.