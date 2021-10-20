МХП Косюка повысил цены на курятину за год на 32%

Агрохолдинг МХП в третьем квартале 2021 года реализовал 185,36 тыс. тонн куриного мяса, что на 5,1% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Как говорится в сообщении агрохолдинга на Лондонской бирже, это связано с падением продаж на внутреннем рынке на 9,5%, до 78,4 тыс. тонн, передает Интерфакс-Украина.

Согласно отчету, экспорт курятины в июле-сентябре 2021 года вырос на 0,5% – до 108,96 тыс. тонн.

Компания уточняет, что в целом за девять месяцев продажи куриного мяса сократились на 0,4% по сравнению с прошлым годом – до 521,5 тыс. тонн: на внутреннем рынке они упали на 9,6% – до 221,26 тыс. тонн, но это снижение почти полностью было компенсировано ростом экспорта на 7,6% – до 300,28 тыс. тонн.

В результате в третьем квартале 2021 года доля экспорта достигла 58,8% против 55,5% в третьем квартале 2020 года, а за девять месяцев – 57,6% против 53,3%.

Согласно отчету, в структуре экспорта произошли значительные изменения: доля стран Ближнего Востока снизилась с 42% в третьем квартале 2021 года до 35% в третьем квартале этого, Африки – с 26% до 17%, тогда как доля ЕС выросла с 13% до 26%, СНГ – с 15% до 20%.

МХП также отмечает, что цена курятины в июле-сентябре 2021 (без учета НДС) была на 32% выше, чем в третьем квартале 2020 года – $1,79 за кг, а за девять месяцев рост составил 22% – до $1,64 за кг.

Компания указывает, что ее мощности по производству мяса птицы продолжали работать на полную мощность. В результате производства курятины в третьем квартале 2021 года выросло на 7% – до 194,2 тыс. тонн, а за девять месяцев – на 1,9%, до 551,73 тыс. тонн.

МХП сообщил, что в июле-сентябре-2021 продажи подсолнечного масла снизились на 57% год к году и составили 36,62 тыс. тонн, а за девять месяцев 2021 года экспорт подсолнечного масла снизился на 49% – до 127,76 тыс. тонн. "Уменьшение продаж в обоих периодах вызвано в основном уменьшением производства масла в результате уменьшения доли подсолнечного шрота в комбикорме (изменение рецепта)", – уточняется в отчете.

Напомним, МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Агрохолдинг в 2020 году получил чистый убыток в размере $133 млн против чистой прибыли $215 млн в 2019 году, в основном из-за курсовых убытков в размере $204 млн, обусловленных годовым ослаблением гривни на 16%. Выручка МХП в 2020 году сократилась на 7% - до $1,91 млрд.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.