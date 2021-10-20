Нацбанк аннулировал лицензии у семи финансовых компаний

Национальный банк исключил ООО "Мичиган Финанс" из Государственного реестра финансовых учреждений на основании его заявления, а также отозвал лицензии у семи компаний.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что "Мичиган Финанс" имел три лицензии – на предоставление услуг по факторингу, на предоставление услуг по финансовому лизингу и на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финкредита, которые были аннулированы еще 3 сентября.

Также Нацбанк принял решение об аннулировании всех лицензий у двух финансовых учреждений на основании их заявлений:

ООО "ФК Форт" – лицензий на предоставление услуг по финансовому лизингу, на предоставление услуг по факторингу и на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финкредита;

ООО "ФК "Кредитный центр" – лицензии на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита.

Кроме того, на основании заявления регулятор отозвал две лицензии у ООО "ФК "Сифанта" – на предоставление гарантий и на услуги по финансовому лизингу, а также по одной лицензии на предоставление гарантий у четырех компаний : ООО "ФК "Астер-Финанс", ООО "Генезис Финансовой Свободы", ООО "ФК "Добробут Капитал" и ООО "ФК "Нап Финанс".