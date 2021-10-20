Власти Киева повысили тарифы на отопление для бюджетных учреждений на 60-90%

Власти Киева повысили тарифы на отопление для коммерческих и бюджетных учреждений, а также религиозных организаций на 59-88%.

Новые тарифы утверждены распоряжением исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) №2145 от 13 октября, передает пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

Период действия новых тарифов "Киевтеплоэнерго" для бюджетных, коммерческих и религиозных организаций – до 30 сентября 2022 года.

В сообщении подчеркивается, что эти изменения не повлияют на стоимость отопления для населения. Тариф на тепловую энергию для этой категории потребителей в отопительном сезоне 2021-2022 годов остаются на уровне прошлого года.

Рост тарифов в компании объясняют "стремительным повышением стоимости газа и изменением условий его закупки (квотирование объемов, высокие штрафные санкции, безакцептное списание стоимости газа со счетов и т.д.)".

Так, в структуре тарифов "Киевтеплоэнерго" топливная составляющая составляет около 80%.

"В новых тарифах на тепловую энергию КП "Киевтеплоэнерго" для нужд бюджетных учреждений, других потребителей и религиозных организаций учтена цена почти 11 600 грн с НДС за тыс. куб. м, которая была актуальна на момент расчета проекту тарифов с целью приведения их к экономически обоснованному уровню. Но уже в октябре текущего года цена закупки газа для указанных категорий потребителей – почти 25 тыс. грн с НДС за тыс. куб. м", – сказано в сообщении.

Согласно принятому решению, бюджетные организации будут покупать тепловую энергию по цене 2 732,04 грн за Гкалл (с НДС), религиозные организации – 2 689,51 грн за Гкалл (с НДС), а другим категориям потребителей – 2 876,71 грн за Гкалл (с НДС).

Что касается горячего водоснабжения, то его стоимость повысится для бюджетных организаций до 134,54 грн за кубометр (с НДС), для религиозных организаций – до 1433,02 грн за куб. м (с НДС), а для других категорий потребителей – до 141,07 грн за куб. м (с НДС).

По сравнению с утвержденными в декабре 2020 года тарифами, стоимость отопления для бюджетных учреждений повышена 59,2%, для религиозных организаций – на 87,7%, для других потребителей – на 69,8%.

В то же время для населения установлен тариф 1714,7 грн за ГКал (с НДС).