Импорт бензинов вырос в сентябре на 17%

В сентябре 2021 года баланс рынка бензинов в Украине вырос на 14,8% – до 218,4 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года с 190,1 тыс. тонн.

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные исследования Консалтинговой группы "А-95".

Отмечается, что росту рынка способствовало в первую очередь увеличение импорта продукта. В частности, импорт автомобильных бензинов в сентябре составил 118,4 тыс. тонн, что на 16,6% больше показателя сентября прошлого года (101,5 тыс. тонн).

Основной прирост в прошлом месяце пришелся на поставки из Беларуси – 91 тыс. тонн бензинов, что на 13,4% больше, чем годом ранее. В целом белорусские экспортеры наращивают поставки четвертый месяц подряд после снижения, вызванного ремонтом Мозырского НПЗ в июне-июле.

Сентябрьские отгрузки бензинов концерном ORLEN выросли на треть, до 27,4 тыс. тонн, тогда как нормативными для этого канала поставок считаются 15 тыс. тонн.

Внутреннее производство бензинов за прошлый месяц показало 13% роста и составило 100 тыс. тонн. Из них 90 тыс. тонн пришлось на продукт Кременчугского НПЗ (+16% к сентябрю-2020). Второй внутренний производитель – государственная "Укргаздобыча" – незначительно сократил производство, выпустив в сентябре 10 тыс. тонн бензинов против 11,1 тыс. тонн в сентябре-2020.

По данным "А-95", в январе-сентябре 2021 года баланс рынка бензинов в Украине вырос на 12,6% (на 200 тыс. тонн), до 1,78 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (1,58 млн тонн).