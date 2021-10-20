Зеленский анонсировал строительство Ледовой арены в Черкасской области

В Черкасской области в 2022 году начнется возведение Ледовой арены, спортивного комплекса в рамках программы "Большое строительство", а также реставрация трех замков по программе "Большая реставрация".

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время поездки в Канев, передает Интерфакс-Украина.

"Есть наша программа – это большие спортивные уникальные мультикомплексы. Один из них будет построен в Черкасской области, еще несколько бассейнов. Отдельно будет построена Ледовая арена. Это все программы, которые начнутся в следующем году. В рамках "Большой реставрации" есть 3 замка, которые включены в программу", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что в рамках программы "Большая реставрация" готовятся документы по реставрации центра Канева.

Кроме того, по его словам, в 2022 году в городе появился школа со спортивной площадкой для детей и бассейном.

Говоря о дорогах, президент отметил, что в рамках текущего года запланирован ремонт порядка 250 км дорог.