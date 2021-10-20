Нацкомиссия по ценным бумагам призвала готовиться к запуску новой системы аттестации

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины напомнила о запуске новой системы аттестации с 2022 года.

Об этом говорится в сообщении Нацкомиссии.

"НКЦБФР напоминает, что с 1 января 2022 года аттестация лиц, которые осуществляют или намерены осуществлять профессиональную деятельность на рынках капитала и организованных товарных рынках, осуществляется в соответствии с новыми требованиями", - сказано в сообщении.

Новые правила предусматривают двухуровневую систему аттестации, что позволяет четко разграничить специалистов, которые получают квалификационное удостоверение впервые от тех, кто планирует продолжить осуществлять действия, связанные с непосредственным осуществлением профессиональной деятельности на рынках капитала.

Отныне будут отменены нормы об обязательном прохождении обучения, также лицам предоставляется возможность непрерывного профессионального развития с целью упрощения прохождения аттестации.

Система аттестации предусматривает функционирование таких новых структур, как: аттестационные центры, обеспечивающие организацию и администрирования проверки знаний специалистов на фондовом рынке, и Методического центра, что оказывает техническое и методологическое обеспечение аттестации специалистов.

"Обращаем внимание, что для комфортного прохождения рассмотрения заявок от юридических лиц, которые намерены получить статус методического центра, рекомендуем подавать соответствующие документы в Комиссию не позднее первой половины ноября 2021 года. Определение юридического лица Методическим центром осуществляется при условии принятия Комиссией решения о согласовании представленных документов от заявителя", - также говорится в сообщении Нацкомиссии.

Для сертифицированных специалистов и лиц, которые намерены осуществлять профессиональную деятельность на рынках капитала и организованных товарных рынках, Комиссия вводит переходный период.

В течение первого квартала 2022 года для получения Сертификата специалиста заявитель вправе подавать квалификационные свидетельства, полученные до или после вступления в силу новых требований. Однако с 1 апреля 2022 года начнут действовать новые нормы, поэтому лица, получившие квалификационные свидетельства до 31 декабря 2021 года и желающие получить Сертификат специалиста, должны будут пройти повторную аттестацию.