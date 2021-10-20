Минагрополитики согласовало увеличение экспорта украинской пшеницы на 45%
Участники зернового рынка и Министерство аграрной политики и продовольствия договорились установить предельные объемы экспорта пшеницы в текущем 2021/22 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на уровне 25,3 млн тонн по сравнению с 17,5 млн тонн в предыдущем маркетинговом году.
Соответствующее дополнение к Меморандуму о взаимопонимании на 2021/2022 МГ было подписано 19 октября, передает пресс-служба министерства.
Минагрополитики напомнило, что организует подписание подобных меморандумов на своей платформе, начиная с 2011 года, для обеспечения продовольственной безопасности, чтобы избежать применения экспортных ограничений, обеспечить прогнозируемый режим экспорта зерна и стабилизировать рынок зерна в Украине.
В то же время ранее главы ассоциаций "Мукомолы Украины", Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) и "Укрхлебпром" отозвали свои подписи под меморандумом, считая потолок экспорта без разделения пшеницы на продовольственную и фуражную сильно завышенным, отмечает Интерфакс-Украина.
По данным "Мукомолов Украины", урожай пшеницы в нынешнем 2021/2022 МГ вырос на 29,3% по сравнению с 2020/2021 МГ – до 32,2 млн тонн, однако доля продовольственной упала до 42% с 58%. В то же время экспорт пшеницы с начала нынешнего МГ в июле и по состоянию на 8 октября составил 10,05 млн тонн, из которого продовольственная – 92%, или 9,2 млн тонн.
При этом для внутреннего рынка Украины и нужд перерабатывающей отрасли ежегодно требуется 3,5 млн тонн продовольственной пшеницы.
Как сообщалось, в прошлом году подписанным при участии Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства меморандуме объем экспорта пшеницы в 2020/21 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) был установлен на уровне 17,5 млн тонн.
В дополнениях к меморандуму вводились также потолки экспорта кукурузы – 24 млн тонн и ржи – 16 тыс. тонн.
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Укрінформ: "Станом на сьогодні в поточному зерновому сезоні Україна експортувала до Китаю близько 10 млн тонн зерна і потенційно могла би з часом збільшити показник експорту в 2-3 рази...."
І до чого тут ЄС якщо Вова Зеленський продає зерно в Китай? (і може продавати в 2-3 рази більше)
По многим другим продуктовым позициям оно уже так и есть.