Минагрополитики согласовало увеличение экспорта украинской пшеницы на 45%

Участники зернового рынка и Министерство аграрной политики и продовольствия договорились установить предельные объемы экспорта пшеницы в текущем 2021/22 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на уровне 25,3 млн тонн по сравнению с 17,5 млн тонн в предыдущем маркетинговом году.

Соответствующее дополнение к Меморандуму о взаимопонимании на 2021/2022 МГ было подписано 19 октября, передает пресс-служба министерства.

Минагрополитики напомнило, что организует подписание подобных меморандумов на своей платформе, начиная с 2011 года, для обеспечения продовольственной безопасности, чтобы избежать применения экспортных ограничений, обеспечить прогнозируемый режим экспорта зерна и стабилизировать рынок зерна в Украине.

В то же время ранее главы ассоциаций "Мукомолы Украины", Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) и "Укрхлебпром" отозвали свои подписи под меморандумом, считая потолок экспорта без разделения пшеницы на продовольственную и фуражную сильно завышенным, отмечает Интерфакс-Украина.

По данным "Мукомолов Украины", урожай пшеницы в нынешнем 2021/2022 МГ вырос на 29,3% по сравнению с 2020/2021 МГ – до 32,2 млн тонн, однако доля продовольственной упала до 42% с 58%. В то же время экспорт пшеницы с начала нынешнего МГ в июле и по состоянию на 8 октября составил 10,05 млн тонн, из которого продовольственная – 92%, или 9,2 млн тонн.

При этом для внутреннего рынка Украины и нужд перерабатывающей отрасли ежегодно требуется 3,5 млн тонн продовольственной пшеницы.

Как сообщалось, в прошлом году подписанным при участии Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства меморандуме объем экспорта пшеницы в 2020/21 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) был установлен на уровне 17,5 млн тонн.

В дополнениях к меморандуму вводились также потолки экспорта кукурузы – 24 млн тонн и ржи – 16 тыс. тонн.