Пассажиропоток аэропортов Украины превысил в сентябре 2 миллиона

Аэропорты Украины в сентябре 2021 года обслужили 2,05 млн пассажиров.

Об этом сообщила Госавиаслужба Украины, передает avianews.com.

99% трафика пришлось на семь аэродромов.

По данным регулятора, общий пассажиропоток воздушных ворот страны за девять месяцев 2021 года составил 11,82 млн человек.

В топ-3 аэропортов Украины по пассажиропотоку в сентябре 2021 года вошли "Борисполь", "Львов" и "Киев" (Жуляны). Они приняли и отправили 1,6 млн пассажиров, что составляет 78% от общего авиатрафика страны.

В число крупнейших авиапредприятий Украины также вошли аэропорты "Одесса", "Харьков", "Запорожье", "Днепр", которые заняли места с четвертого по седьмое.

Пассажиропоток аэропортов Украины в сентябре и за девять месяцев 2021 года:

аэропорт "Борисполь" 1,16 млн/ 6,98 млн

аэропорт Львов: 257,4 тыс./1,31 млн

аэропорт "Киев" (Жуляны): 187,8 тыс./909,6 тыс.

аэропорт "Одеса": 171,1 тыс./944,6 тыс.

аэропорт "Харьков": 142,8 тыс./853,1 тыс.

аэропорт "Запорожье": 79,5 тыс./465,3 тыс.

аэропорт "Днепр": 30 тыс./207,3 тыс.

В данную статистику не включен аэропорт Симферополь, который находится на территории аннексированного полуострова Крым. Официально аэропорт закрыт с 2014 года.