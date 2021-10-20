Пассажиропоток аэропортов Украины превысил в сентябре 2 миллиона
Аэропорты Украины в сентябре 2021 года обслужили 2,05 млн пассажиров.
Об этом сообщила Госавиаслужба Украины, передает avianews.com.
99% трафика пришлось на семь аэродромов.
По данным регулятора, общий пассажиропоток воздушных ворот страны за девять месяцев 2021 года составил 11,82 млн человек.
В топ-3 аэропортов Украины по пассажиропотоку в сентябре 2021 года вошли "Борисполь", "Львов" и "Киев" (Жуляны). Они приняли и отправили 1,6 млн пассажиров, что составляет 78% от общего авиатрафика страны.
В число крупнейших авиапредприятий Украины также вошли аэропорты "Одесса", "Харьков", "Запорожье", "Днепр", которые заняли места с четвертого по седьмое.
Пассажиропоток аэропортов Украины в сентябре и за девять месяцев 2021 года:
- аэропорт "Борисполь" 1,16 млн/ 6,98 млн
- аэропорт Львов: 257,4 тыс./1,31 млн
- аэропорт "Киев" (Жуляны): 187,8 тыс./909,6 тыс.
- аэропорт "Одеса": 171,1 тыс./944,6 тыс.
- аэропорт "Харьков": 142,8 тыс./853,1 тыс.
- аэропорт "Запорожье": 79,5 тыс./465,3 тыс.
- аэропорт "Днепр": 30 тыс./207,3 тыс.
В данную статистику не включен аэропорт Симферополь, который находится на территории аннексированного полуострова Крым. Официально аэропорт закрыт с 2014 года.
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