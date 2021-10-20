Кабмин уволил восстановившегося на должности по решению суда главу Госрезерва

Кабинет министров на своем заседании в среду, 20 октября, принял решение уволить Ярослава Погорелого с должности главы Государственного агентства резерва Украины.

Об этом народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), участвовавший в заседании правительства, сообщил в Telegram.

Как сообщалось, ранее Кабмин своим постановлением от 18 октября восстановил Ярослава Погорелого на должности председателя Госрезерва с 16 мая 2020 года во исполнение постановления Шестого апелляционного админсуда .

Напомним, Кабинет министров 13 мая 2020 года решил уволить Ярослава Погорелого с должности председателя Государственного агентства резерва, назначив временно исполняющим обязанности этого ведомства Никиту Барабаша. Однако Погорелый оспорил свое увольнение в суде.

Погорелый был назначен главой Госрезерва в конце декабря 2019 года. Ранее он также принимал участие в конкурсе на главу Госгеонедр, известен по работе в СП "Полтавская газонефтяная компания" на должности директора по стратегическому развитию.

СП "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК) входит в структуру компании JKX Oil&Gas, которая занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине, РФ, Венгрии и Словакии. Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций.