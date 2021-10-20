Кабмин уволил последнего члена набсовета "Укрзализныци"

Кабинет министров на своем заседании в среду, 20 октября, утвердил решение о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Адомаса Аудицкаса.

Об этом народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), участвовавший в заседании правительства, сообщил в Telegram.

Согласно данным на сайте "Укрзализныци", Аудицкас оставался последним членом набсовета компании, куда он был назначен в качестве представителя государства.

Как сообщалось, ранее Министерство инфраструктуры под руководством Александра Кубракова внесло на рассмотрение Кабинета министров кандидатуры на должности новых членов наблюдательного совета АО "Укрзализныця" от государства, в том числе предлагает переназначить на эту должность бывшего народного депутата от "Блока Петра Порошенко", а ныне близкого к Офису президента блогера Сергея Лещенко.

Ранее Кабинет министров отказался продлевать полномочия членов наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Шевки Аджунера, Андреаса Матье, Сергея Лещенко и Олега Журавлева, поэтому их полномочия были прекращены с 21 сентября.

Напомним, в августе Кабинет министров уволил Ивана Юрика с должности и.о. главы АО "Укрзализныця" и назначил на эту должность Александра Камышина – советника министра инфраструктуры Александра Кубракова. В 2012-2019 годах Камышин был менеджером по инвестициям группы SCM Рината Ахметова.