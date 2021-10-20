Киев на пороге "красной" зоны карантина, – Кличко

Из-за стремительного роста количества болтных коронавирусом Киев находится на пороге "красной зоны" эпидемиологической опасности.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА).

"Ситуация с распространением коронавируса в столице и в Украине в целом ухудшается каждый день. За прошедшие сутки в Киеве – более тысячи новых заболевших и 29 летальных случаев. Более 500 человек попали в больницы. Большинство из них – в тяжелом состоянии. Кровати в столичных больницах стремительно заполняются. Киев – на пороге красной зоны", – заявил мэр столицы.

Кличко подчеркнул, что единственный на сегодня способ остановить распространение вируса и избежать ужесточения ограничений – массовая вакцинация.

"98% госпитализированных в больницах – непривиты. И умирают, в абсолютном большинстве, невакцинированные пациенты. Подумайте об этом! Я понимаю, что мое обращение для части людей – непопулярное. Но самое важное для меня – сохранить здоровье и жизнь киевлян! Не допустить коллапса медицинской системы, которая может не справиться со слишком большим количеством больных", – добавил городской голова.

По данным КГГА, за минувшие сутки в Киеве обнаружили 1023 новых больных коронавирусом, умерли 29 человек. Днем ранее в столице обнаружили 837 больных, умерли 26 человек.