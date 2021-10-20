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Кабмин выделил 188 миллионов на развитие сети центров админуслуг

Кабмин выделил 188 миллионов на развитие сети центров админуслуг

Правительсов утвердило изменения в распределение субвенции на развитие сети Центров предоставления административных услуг в 2021 году. Средства получат на 23 общины больше - 188 вместо 165, как планировалось ранее.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Общины получат средства на реализацию своих проектов за счет экономии субвенции по результатам тендеров, а это 14,5 млн грн. Общая сумма остается неизменной - 231 млн грн.

Дополнительно получат финансирование общины таких областей:

  • по три общины: Винницкой, Ивано-Франковской, Черниговской областей,
  • по две общины: Хмельницкой, Волынской, Тернопольской областей,
  • по одной общине: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской областей.

Из них 4 общины получат 8,7 млн грн на строительство и реконструкцию помещений ЦПАУ, а 19 - 6,7 млн грн на обустройство и оборудование помещений ЦПАУ.

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Джерело:  Кабмин
фінансування (2046) субвенція (64) ЦНАП (41)


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