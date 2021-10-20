СБУ задержала на взятке руководителя Гоструда в Ивано-Франковской области

Служба безопасности Украины задержала на взятке начальника Государственной службы по вопросам труда на Ивано-Франковщине. Злоумышленник требовал 67,5 тыс. грн за "проверку" знаний по охране труда.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

В ходе следствия было установлено, что чиновник требовал взятку от руководителя одного из учебных центров. Вместо этого обещал содействие в оформлении удостоверений по охране труда.

Чиновник брал по 250 грн за свою подпись на удостоверениях о проверке знаний по вопросам охраны труда. Эти удостоверения являются обязательными для работников, выполняющих работы, связанные с опасностью.

Правоохранители задержали чиновника в служебном кабинете во время получения им второй части взятки - 39 тыс. грн за подписи на 147 удостоверениях. Первую часть средств (по 114 подписанных удостоверений) он получил ранее через посредника.

Во время санкционированных обысков в административном здании Управления Гоструда в Ивано-Франковской области и по месту жительства фигуранта изъяты вещи и документы, подтверждающие преступную деятельность.

Чиновника задержали по ст. 208 УПК Украины. Готовится объявления ему подозрения по ч.3 ст. 368 УК Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.