Шестая область перешла в "красную" зону карантина

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение с 00:00 субботы, 23 октября, установить "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области, применив соответствующие карантинные ограничения.

Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил на своей странице в сети Facebook по итогам внеочередного заседания Госкомиссии, которое состоялось 20 октября.

Как сообщалось, ранее Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС с 15 октября установила "красный" уровень эпидемической опасности и ужесточила карантинные ограничения на территории Херсонской области, а с 18 октября – на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отмечал, что в ближайшее время "красная" зона может расшириться.

Напомним, в сентябре Кабинет министров установил новые карантинные требования в разных зонах так называемого "адаптивного карантина", смягчив ограничения для вакцинированных коллективов и граждан.

В частности, при переходе в "красную" зону будет запрещена:

работа заведений общественного питания (кроме доставки и работы "на вынос");

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров и театров;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, фитнес-центров;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, фитнес-центров; работа заведений образования, кроме тех, где 100% сотрудников прошли полный курс вакцинации от коронавируса;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей команд без зрителей;

работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки;

работа заведений, предоставляющих услуги размещения (хостелы, гостиницы и т.п.).

При этом все эти ограничения не будут распространяться в случае, если весь персонал и все посетители заведений или мероприятий старше 18 лет будут полностью вакцинированы от коронавируса.

Для контроля за вакцинацией посетителей или персонала будут введены "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты.