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Кабмин одобрил расширенный доступ к источникам информации для АРМА

Кабмин одобрил расширенный доступ к источникам информации для АРМА

Кабинет министров одобрил законопроект о внесении изменений в специальный закон об АРМА по расширению доступа к источникам информации для целей выявления и розыска активов.

Об этом сообщает Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Проект закона разработан с целью повышения прозрачности сферы выявления, розыска активов, расширения доступа АРМА к источникам информации, а также обеспечения эффективного межведомственного взаимодействия в сфере выявления, розыска, управление активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

В частности, одобренный правительством документ предусматривает:

  • уточнение порядка доступа АРМА к Единому реестру досудебных расследований, автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, в том числе сведений, которые содержат информацию с ограниченным доступом;
  • расширение перечня субъектов, от которых АРМА по решению председателя или его заместителя может бесплатно получать информацию, в том числе с ограниченным доступом, необходимую для выполнения полномочий Агентства;
  • уточнение положения закона об АРМА в части права беспрепятственного входа уполномоченных лиц Агентства в помещения органов государственного управления, государственных и коммунальных предприятий, учреждений, организаций.

"Сегодня правительство поддержало важные законодательные инициативы по совершенствованию работы АРМА. В то же время принятие законопроекта парламентом позволит не только расширить доступ Агентства к источникам информации, но и увеличит возможности обработки данных современными IТ-инструментами, будет способствовать автоматизации таких процессов и минимизирует участие человека на этапе первичного сбора и обработки данных", - отметил руководитель АРМА Дмитрий Жоравович.

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Джерело:  Кабмин
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Коррупционные активы следует поискать у наших всем известных пар: у пары ВОВКОВ, пары суркисов, пары ермаков, пары шефиров, пары стефанчуков и т.п.... Плюс - у поголовно коррумпированных зелёных "СЛУГ КОНВЕРТОВ"...
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20.10.2021 17:52 Відповісти

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