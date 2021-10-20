Средний размер больничных выплат вырос на 14%, – Фонд соцстрахования

По итогам трех кварталов 2021 года среднедневной размер пособий из Фонда социального страхования Украины по больничным листам вырос на 13,7% по сравнению с тем же периодом 2020 года и составил 370,48 грн в среднем по стране.

Об этом сообщает Фонд социального страхования.

Пособие по временной потере трудоспособности финансируется Фондом социального страхования с целью компенсации застрахованным лицам утраченного за время лечения, ухода за больными детьми или самоизоляции от COVID-19 заработка.

Размер пособия зависит от среднего дохода работника и продолжительности его страхового стажа: от 50% средней зарплаты (стаж до 3 лет) и до 100% (стаж - более 8 лет), а в случае самоизоляции - 50% дохода независимо от стажа (однако в размере 100% дохода для медицинских работников).

В разрезе регионов среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности колеблется от 302,1 грн на Черниговщине и в 457,7 грн в Киеве.

Также один из наименьших размеров среднедневного пособия по больничным в Волынской (306,4 грн), Житомирской (306,6 грн), Сумской (308,5 грн) и Тернопольской (312,8 грн) областях. Один из самых высоких - в Николаевской (404,8 грн), Запорожской (401,3 грн) и Донецкой (398,4 грн) областях.