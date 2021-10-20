Кабмин вернул фирме Коломойского взлетную полосу в аэропорту Днепра

Кабинет министров на заседании в среду, 20 октября, отменил как нереализованное распоряжение №1136 от 4 ноября 2015 года "О передаче недвижимого имущества аэродрома "Кайдаки" (Днепропетровск) в сферу управления Министерства обороны".

Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения Кабмина, он разработан Министерством обороны по собственной инициативе в связи с "отсутствием фактических перспектив и целесообразности" реализации распоряжения от 2015 года..

В министерстве поясняют, что Фонд госимущества четыре года вел судебные процессы с целью расторжения договора купли-продажи и возвращения государству пакета акций ОАО "Авиационная компания "Днепроавиа", проданного в 2009 году фирме "Галтера", подконтрольной Игорю Коломойскому. Однако постановлением Верховного Суда от 7 мая 2020 года взлетно-посадочная полоса аэродрома "Днепропетровск" оставлена в собственности ООО "Галтера".

Кроме того, Министерство инфраструктуры в рамках выполнения распоряжения от 2015 года начало инвентаризацию аэродрома для его передачи Министерству обороны, но они не были завершены. Речь шла об искусственной взлетно-посадочной полосе, диспетчерском пункте системы посадки и здании радиолокационного ретранслятора ближнего маяка.

Как сообщалось, в октябре Хозсуд Днепропетровской области закрыл производство по делу по банкротстве ПАО "Авиационная компания "Днеправиа", которое в октябре 2017 года инициировало ПАО "Укртатнафта". Обе компании принадлежат олигарху Игорю Коломойскому и партнерам. Свою задолженность "Днеправиа" тогда признала и решение суда о ее наличии не оспаривала.

Дело о банкротстве было открыто после того, как Фонд госимущества начал судебный процесс с требованием расторгнуть договор купли-продажи 94,6% акций "Днеправиа" в 2009 году фирме "Галтера" Коломойского.

Свой иск Фонд госимущества мотивировал ненадлежащим исполнением "Галтерой" обязательства передать взлетно-посадочную полосу, радиомаячную систему и земельные участки, на которых они расположены, в собственность государства в 2014 году.

Кроме того, по оценкам ФГИ, "Галтера" из предусмотренных приватизационным договором 882,1 млн грн инвестиций в обновление аэропорта "Днепропетровск" (в т.ч. реконструкцию взлетно-посадочной полосы) до конца 2014 года внесла лишь 142,1 млн грн.

Однако после нескольких лет судебных процессов, Верховный суд в мае 2020 года окончательно встал на сторону компании Коломойского и отказал в удовлетворении иска ФГИ.

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