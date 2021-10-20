БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 252 0

Кабмин утвердил кандидатуру нового главы "Укртрансбезопасности"

Кабмин утвердил кандидатуру нового главы

Кабинет министров на заседании 20 октября определил победителем на занятие должности председателя Государственной службы по безопасности на транспорте Евгения Зборовского.

Об этом народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), участвовавший в заседании правительства, сообщил в Telegram.

Ранее Евгений Зборовский входил в руководящий состав Патрульной полиции Киева, занимая должность командира батальона №3 полка №1 Управления Патрульной полиции в городе Киев.

Кабмин также назначил заместителем председателя Государственной службы морского и речного транспорта Украины (Морадминистрация) Анатолия Иванкевича (ранее - директор крюинговой компании Ontario Marine Group (Одесса).

Кроме того, замглавы Госслужбы морского и речного транспорта по вопросам цифрового развития назначен Виктор Вишнев.

Автор: 

Джерело:  Telegram
Кабмін (7788) призначення (1144) керівництво (219) Укртрансбезпека (102) Морська адміністрація (19)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 