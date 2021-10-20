Кабмин утвердил кандидатуру нового главы "Укртрансбезопасности"
Кабинет министров на заседании 20 октября определил победителем на занятие должности председателя Государственной службы по безопасности на транспорте Евгения Зборовского.
Об этом народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), участвовавший в заседании правительства, сообщил в Telegram.
Ранее Евгений Зборовский входил в руководящий состав Патрульной полиции Киева, занимая должность командира батальона №3 полка №1 Управления Патрульной полиции в городе Киев.
Кабмин также назначил заместителем председателя Государственной службы морского и речного транспорта Украины (Морадминистрация) Анатолия Иванкевича (ранее - директор крюинговой компании Ontario Marine Group (Одесса).
Кроме того, замглавы Госслужбы морского и речного транспорта по вопросам цифрового развития назначен Виктор Вишнев.
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