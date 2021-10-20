Путин подписал указ о неделе выходных на фоне рекордной смертности от коронавируса в России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране нерабочих дней в октябре-ноябре этого года на фоне рекордной смертности от коронавируса в России.

Согласно опубликованному на сайте Кремля документу, нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы устанавливаются с 30 октября по 7 ноября, передает Интерфакс.

В указе отмечается, что руководители субъектов федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своих регионах вправе устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября с сохранением за работниками зарплат.

По данным российского Оперативного штаба, за последние сутки в РФ выявлено еще 33 740 случаев коронавируса, умерли за сутки 1 015 человек, что стало максимальным значением с начала пандемии. Предыдущий антирекорд – 1 002 скончавшихся – был зафиксирован 16 октября.

Общее число жертв COVID-19 в России достигло 225,33 тыс.