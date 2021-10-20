Кабмин одобрил cоздание фонда для поиска полезных ископаемых

Правительство одобрило проект закона "О внесении изменений в Общегосударственную программу развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Эти изменения предусматривают введение новых подходов к финансированию геологоразведочных работ, что позволит создать фундамент для достижения целей, заложенных в Национальной экономической стратегии до 2030 года. Они учитывают мировые тенденции развития недропользования и потребности рынка.

Обновленная Программа базируется на таких принципах, как:

концентрация усилий на поисках стратегически важных полезных ископаемых и критического минерального сырья;

осуществление геологического картирования территории Украины, мониторинга подземных вод, ведения государственных балансов ископаемых;

удобного доступа к геологической информации путем введения цифровых технологий;

устойчивого источника финансирования геологоразведочных работ путем установления фиксированных размеров наполнения специального фонда от пользования недрами.

"Реализация программы должна обеспечить потребности государства в минеральных ресурсах за счет собственной добычи. Это уменьшит зависимость Украины от импорта минеральных ресурсов и увеличит экспортный потенциал путем добычи полезных ископаемых, имеющих большой спрос на мировом рынке", - сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

Реализация мер позволит:

открыть новые залежи и месторождения полезных ископаемых, которые заинтересуют потенциальных инвесторов;

обеспечить потребности национальной экономики стратегически и критически важными видами минерального сырья;

завершить геологическое картирование территории Украины масштаба 1:200000 и создаст единую электронную геологическую карту;

определить порядок водоотбора подземных вод и автоматизированного учета;

создать систему государственного мониторинга рационального использования недр.

Также правительство одобрило еще один проект закона Украины "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно обеспечения развития минерально-сырьевой базы Украины".

Документом вносятся изменения в Бюджетный кодекс Украины, а именно: