Кабмин сменил главу концерна "Ядерное топливо"

Кабинет министров на заседании в среду, 20 октября, сменил исполняющего обязанности генерального директора госконцерна "Ядерное топливо".

Об этом народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), участвовавший в заседании правительства, сообщил в Telegram.

В частности, Кабмин уволил с должности заместителя гендиректора концерна "Ядерное топливо" Александра Билана. В связи с этим утратило силу распоряжение о назначении Билана и.о. гендиректора концерна.

В то же время Кабмин временно возложил исполнение обязанностей гендиректора "Ядерного топлива" на Яна Переста.

В концерне уточнили, что до назначения и.о. гендиректора Переста был советником руководителя концерна, передает Интерфакс-Украина.

Согласно декларациям Пересты, обнародованным в Едином госреестре деклараций, с начала 2017 до средины 2018 года он работал заместителем начальника отдела финансового планирования и анализа в нефтегазовом комплексе в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

В последней декларации за 2018 года после увольнения из Минэнерго он задекларировал 363,67 тыс. грн заработной планы в ГП "Ядерное топливо".

Госконцерн "Ядерное топливо" создан с целью организации на территории Украины отдельных элементов ядерно-топливного цикла, таких как производство комплектующих ядерного топлива для атомных электростанций и сборка топливных кассет.

"Ядерное топливо" объединяет госпредприятия: "Восточный горно-обогатительный комбинат", "Смолы" и "Украинский научно-исследовательский и проектно-разведочный институт промышленной технологии".