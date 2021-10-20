Кабмин решил сменить главу "Укрхимтрансаммиака"

Кабинет министров на заседании в среду, 20 октября, согласовал назначение исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" Вадима Трунова.

Об этом народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), участвовавший в заседании правительства, сообщил в Telegram.

Трунов уже возглавлял это госпредприятие в должности и.о. директора с июня 2020 года по февраль 2021 года. Ранее Трунов работал заместителем директора ГП "Укрхимтрансаммиак" до конца 2017 года.

Как сообщалось, 3 февраля 2021 года Кабинет министров согласовал назначение Вадима Двойноса исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак".

30 сентября Нацполиция провела обыски на предприятии "Укрхимтрансаммиак" по делу о махинациях на тендерах, которые привели миллионным убыткам для государства.

В свою очередь в пресс-службе "Укрхимтрансаммиака" сообщали, обыск был проведен в рамках расследования уголовного производства от 29 октбяря 2020 года.