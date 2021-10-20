"Ивано-Франковскгаз" направил почти 60 миллионов на развитие газораспределительной системы

Для обеспечения безаварийной работы системы газоснабжения "Ивано-Франковскгаз" направил 56,9 млн грн инвестиций в газораспределительную систему Прикарпатья.

Об этом говорится в сообщении компании.

В этом году заменено 39,9 км стальных подземных газопроводов на полиэтиленовые, 42 шкафных газорегуляторных пункта, осуществлен капитальный ремонт 30 анодных заземлений и станций катодной защиты, предотвращающих коррозию газовых сетей.

Также проведен ряд других работ для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона для более 400 тыс. потребителей.

"Газораспределительные сети Прикарпатья требуют комплексного подхода, значительных материальных ресурсов и времени. С каждым годом растет количество сетей, требующих ремонта. Ведь газораспределительная система Прикарпатья является одной из старейших в Украине, большинство труб прокладывались в 50-60 годах прошлого века. Кроме того, газораспределительную систему необходимо привести к европейским стандартам. Сейчас мощность сетей в 4-5 раз больше необходимого", - рассказал главный инженер АО "Ивано-Франковскгаз" Андрей Витрикуш.

В процессе подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты компании провели комплексное приборное обследование 9, 5 тыс. км газовых сетей, обнаружили 1,2 тыс. утечек газа на подземных газопроводах и 1,8 тыс. утечек газа на надземных соединениях. Все утечки газа были ликвидированы.

Все эти работы выполняются за счет средств за распределение природного газа. "Ивано-Франковскгаз" благодарит клиентов, которые своевременно рассчитываются за услуги по распределению природного газа и просит потребителей не наращивать долгов, ведь от своевременных расчетов зависит бесперебойное и безаварийное газоснабжение в домах прикарпатцев.