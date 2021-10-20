Власти Киева анонсировали повышение тарифов на проезд в транспорте

Киев готовится повысить тарифы на проезд в коммунальном общественном транспорте.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА.

"Это непопулярный шаг, на который мы вынуждены пойти ради сохранения стабильной работы коммунальных предприятий-перевозчиков. Сегодня, в условиях повышения тарифов на энергоносители, оставить стоимость проезда на существующем уровне означает загнать перевозчиков в долговые ямы, а впоследствии и парализовать работу транспортных предприятий. Именно поэтому мы вынуждены начать процедуру по повышению тарифа. Сейчас мы ожидаем предложения от коммунальных предприятий относительно экономического обоснования тарифа. После этого будет сформирована обоснованная стоимость проезда, и мы подадим предложение на обсуждение общественности", – пояснил Поворозник.

По его словам, еще летом во многих крупных городах Украины выросла стоимость проезда в общественном транспорте. В частности, подорожал проезд в Львове, Полтаве, Николаеве, Запорожье и других городах.

"Мы как можно дольше оттягивали момент повышения стоимости проезда. Сегодня же, когда город принял меры, чтобы не повышать тариф на теплоноситель для населения, а компенсировать разницу за счет местного бюджета, увеличивать финансирование на и так дотационный общественный транспорт просто невозможно. Такой шаг может привести к недофинансированию городских программ, которые являются критически важными для многих киевлян", – подчеркнул Поворозник.

Он отдельно отметил, что при этом столица сохраняет все имеющиеся льготы на проезд для киевлян.

Как сообщалось, в мае коммунальные предприятия "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" обратились к столичным властям с требованием привести тарифы на проезд в общественном транспорте. Тогда они оценивали себестоимость перевозки одного пассажира в метро на 2021 год в 20,04-20,5 грн, а экономически-обоснованный тариф – в 21,05-25,18 грн.