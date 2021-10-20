Российская авиакомпания признала проблемы при обслуживании новейших самолетов Superjet

Авиакомпания "Якутия" объяснила проблемы со своевременным обслуживанием самолетов Superjet 100 (SSJ100) проблемной логистикой, стоимостью запчастей, а также отраслевым кризисом.

Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в ответ на критику Минпромторга РФ, связанную с проблемами в их обслуживании, передает Интерфакс.

"Одним из основных проблематичных вопросов в части эксплуатации SSJ100 является высокая стоимость основных запчастей и трудность в логистике, что приводит к длительным простоям воздушных судов. Многие комплектующие производятся за рубежом и реализуются в иностранной валюте, требуют таможенного оформления", – заявили в авиакомпании.

Еще одной проблемой назван продолжающийся отраслевой кризис, связанный с пандемией COVID-19, который вызывает "трудности в финансировании восстановления летной годности самолетов SSJ100".

В компании заверили, что в рамках договора с производителем по предоставлению запасных частей и подменных двигателей, вкладываются "значительные средства на поддержание летной годности воздушных судов".

По данным Росавиации, в парке "Якутии" сейчас четыре SSJ100. Перевозчик утверждает, что эксплуатирует пять воздушных судов данного типа, четыре из которых поставлены по договорам аренды с ПАО "ГТЛК".

"К сожалению, ввиду наличия ряда сложностей в эксплуатации SSJ100, из пяти воздушных судов авиакомпании находятся в летной годности и выполняют полеты только два", – уточнили в авиакомпании.

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Как сообщалось, большинство иностранных авиакомпаний уже отказались от купленных ранее российских самолетов Sukhoi Superjet. Ирландская Cityjet вывела их из своего флота в 2019 году, мексиканская Interjet также заявила о желании продать "суперджеты".

Государственный "Аэрофлот" сейчас эксплуатирует больше трети всех выпущенных самолетов – 54 "суперджета".