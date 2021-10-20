БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
5 488 0

Российская авиакомпания признала проблемы при обслуживании новейших самолетов Superjet

Российская авиакомпания признала проблемы при обслуживании новейших самолетов Superjet

Авиакомпания "Якутия" объяснила проблемы со своевременным обслуживанием самолетов Superjet 100 (SSJ100) проблемной логистикой, стоимостью запчастей, а также отраслевым кризисом.

Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в ответ на критику Минпромторга РФ, связанную с проблемами в их обслуживании, передает Интерфакс.

"Одним из основных проблематичных вопросов в части эксплуатации SSJ100 является высокая стоимость основных запчастей и трудность в логистике, что приводит к длительным простоям воздушных судов. Многие комплектующие производятся за рубежом и реализуются в иностранной валюте, требуют таможенного оформления", – заявили в авиакомпании.

Еще одной проблемой назван продолжающийся отраслевой кризис, связанный с пандемией COVID-19, который вызывает "трудности в финансировании восстановления летной годности самолетов SSJ100".

В компании заверили, что в рамках договора с производителем по предоставлению запасных частей и подменных двигателей, вкладываются "значительные средства на поддержание летной годности воздушных судов".

По данным Росавиации, в парке "Якутии" сейчас четыре SSJ100. Перевозчик утверждает, что эксплуатирует пять воздушных судов данного типа, четыре из которых поставлены по договорам аренды с ПАО "ГТЛК".

"К сожалению, ввиду наличия ряда сложностей в эксплуатации SSJ100, из пяти воздушных судов авиакомпании находятся в летной годности и выполняют полеты только два", – уточнили в авиакомпании.

Читайте также: Продажи новейших российских самолетов резко снизились из-за проблем с двигателями

Как сообщалось, большинство иностранных авиакомпаний уже отказались от купленных ранее российских самолетов Sukhoi Superjet. Ирландская Cityjet вывела их из своего флота в 2019 году, мексиканская Interjet также заявила о желании продать "суперджеты".

Государственный "Аэрофлот" сейчас эксплуатирует больше трети всех выпущенных самолетов – 54 "суперджета".

Автор: 

Джерело:  Интерфакс
авіація (2248) росія (14372) авіакосмічна галузь (149) авіасполучення (2502)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 