Изношенный вагонный парк – прямая угроза безопасности движения, – топ-менеджер "Укрзализныци"

Вагонный парк "Укрзализныци", изношенность которого составляет около 89%, является прямой угрозой безопасности движения. Поэтому Мининфраструктуры совместно с УЗ планирует запустить программу постепенного ограничения срока эксплуатации вагонов и строительства новых вагонов вместо списанных.

Об этом заместитель директора департамента по коммерческой работе "Укрзализныци" Валерий Ткачев заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Программа включает в себя обновление всего двух родов подвижного состава: полувагонов и зерновозов. Это два наиболее массовых вида вагонов. И целью этой программы является обновление парка именно полувагонов и зерновозов. Планируется постепенное ограничение срока эксплуатации вагонов и построение новых вагонов вместо списанных. Всего планируется в течение семи лет списать почти 38,7 тыс. изношенных полувагонов, и взамен построить 30,2 тыс. новых полувагонов; списать почти 18,8 тыс. зерновозов и построить 14,6 тыс.", – сказал представитель компании.

Ткачев также подчеркнул, что в Мининфраструктуры понимают, что резкое ограничение сроков эксплуатации вагонов приведет к списанию 54% вагонного парка или 95 тыс. вагонов, и экономика не сможет перевозить грузы по железной дороге.

"Поэтому программа разработана таким образом, чтобы в течение семи лет проводилось поэтапное сокращение предельно допустимого срока эксплуатации грузовых вагонов. Цель: за семь лет сократить предельный срок эксплуатации вагонов до нормативного, установленного заводом-изготовителем", – подчеркнул топ-менеджер.

По его словам, Мининфраструктуры разработало каскадное ограничения предельного срока эксплуатации, чтобы не было стресса ни для экономики, ни для грузоотправителей, ни для владельцев вагонов, ни для самой "Укрзализныци".

"Таким образом мы постепенно сокращаем предельный срок эксплуатации вагона с целью его приведения через семь лет до нормативного, того срока, который гарантирует его нормальную эксплуатацию", – констатировал он.

Напомним, что в 2020 году 30% аварий на "Укрзализныце" произошли по вине плохого состояния подвижного состава. В прошлом году было зарегистрировано 813 транспортных происшествий в которых погибли 212 человек и 40 получили травмы.

Из них – 479 аварий с подвижным составом, из которых 126 аварий – в результате схода с рельсов подвижного состава.