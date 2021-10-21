СБУ обнаружила схему контрабанды ртути из Украины в Евросоюз. ВИДЕО

Контрразведка Службы безопасности Украины блокировала контрабандное перемещение металлической ртути из Закарпатья в ЕС. Это высокотоксичное вещество может использоваться для массовых химических терактов.

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленников удалось разоблачить на попытке перевезти 3 кг ртути.

"Курьером" оказался гражданин одной из европейских стран. По оперативной информации, он согласился на такую ​​"услугу" за 5 тыс. евро. За рубежом на курьера ожидал заказчик, которому он планировал продать опасный "товар" за 200 тыс. евро", - отмечается в сообщении.

Злоумышленника задержали в пункте пропуска "Малые Селменцы". При осмотре личных вещей правоохранители обнаружили у него скрытые емкости с ртутью.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности Украины по ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, задержанному объявлено подозрение.

Продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают источники происхождения токсичного вещества, а также продавцов и заказчиков "товара".

Ртуть - высокотоксичное вещество высочайшего класса опасности. Пары ртути и почти все ее растворимые соединения очень ядовиты и могут вызвать серьезные отравления или смертельные случаи. Опасное вещество может использоваться для совершения террористических/экстремистских актов.