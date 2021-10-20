"Черновцыгаз" вложил 20 миллионов в подготовку газовых сетей к отопительному сезону

Для бесперебойной доставки газа в новом отопительном сезоне газовики Буковины приняли ряд мер по модернизации и редизайну газовых сетей, провели ремонт и замену газового оборудования.

Специалисты компании комплексно приборно обследовали почти 2560 км газопроводов, провели профилактический ремонт и ревизию 1,9 тыс. задвижек, осуществили техническое обслуживание 262 газорегуляторных пунктов и 297 шкафных регуляторных пунктов газа. Кроме этого, капитально отремонтирована 41 станция катодной защиты и заменены устаревшие на новые 6 ШГРП.

"Подготовку к новому отопительному сезону наша компания начинает выполнять с весны. Это сложный поэтапный процесс, что планируется ежегодно заранее. В общем в 2021 году инвестиции в газораспределительные сети составят около 20 млн грн. Стоит также отметить, что проведенные мероприятия по модернизации повысят надежность и безопасность эксплуатации газораспределительной системы области в целом", - рассказал технический директор АО "Черновцыгаз" Максим Ладыга.

Кроме выполнения плановых работ по подготовке газораспределительной системы к новому отопительному сезону "Черновцыгаз" совершил замену более 5 тыс. бытовых счетчиков. В свою очередь, это позволяет потребителям быть уверенными в правильности учета потребленного ими газа.

Акционерное общество "Черновцыгаз" - единственная на территории Черновицкой области компания-лицензиат по распределению природного газа. АО "Черновцыгаз" эксплуатирует 8788 км газопроводов. В 2020 году предприятие транспортировало около 254,5 млн кубометров природного газа. Клиентами компании являются более 230 тыс. семей Черновицкой области и более 3 тыс. предприятий, учреждений и организаций. АО "Черновцыгаз" является одним из крупнейших работодателей Черновицкой области. Штат компании составляет около 1100 человек.

"Региональная Газовая Компания" - сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.