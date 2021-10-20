Суд заочно арестовал беглого экс-премьера Азарова

Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, подозреваемому в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц.

Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

"20 октября 2021 гоода следственным судьей Печерского районного суда Киева удовлетворено ходатайство следователя Государственного бюро расследований, согласованное прокурором Офиса генерального прокурора. Решением суда заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, подозреваемому в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц", - сказано в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что содержание и условия Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины были навязаны президентом РФ Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Украины накануне подписания в Москве 21 апреля 2010 года.

Полностью понимая последствия подписания этого Соглашения для Украины, бывший премьер-министр Украины сознательно обеспечил визирование и согласование проекта документа уполномоченными должностными лицами (министрами, руководителями правоохранительных органов и от имени Кабинета министров Украины).

Таким образом он способствовал реализации интересов РФ во время всех стадий согласования проекта Соглашения и его имплементации.

Следователи ГБР получили оригиналы документов, свидетельствующие о целенаправленных действиях экс-премьера Украины Николая Азарова во вред суверенитету и территориальной целостности Украины. В дальнейшем такие действия способствовали оккупации Крыма Российской Федерацией.

Установлено, что эти поступки осуществлялись по предварительному сговору группой лиц с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, которому также сообщено о подозрении в этом уголовном производстве и который объявлен в розыск.

Избрание Азарову заочной меры пресечения в виде содержания под стражей предоставит основания обращаться с запросами о предоставлении международно-правовой помощи о его экстрадиции, а также позволит инициировать вопрос об осуществлении специального досудебного расследования.

Привлечение к уголовной ответственности за совершение государственной измены не имеет сроков давности. В январе 2021 года ГБР уже сообщило о подозрении в совершении государственной измены бывшему президенту Виктору Януковичу (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд принял решение об избрании меры пресечения в виде ареста бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу о завладении резиденцией "Межигорье".