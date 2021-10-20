Кабмин повысил зарплаты сотрудникам Таможенной службы

Кабинет министров на заседании в среду, 20 октября, принял постановление "Некоторые вопросы оплаты труда должностных лиц и работников таможенных органов", которое позволит повысить размер оплаты труда должностных лиц и работников Государственной таможенной службы.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

"Принятым сегодня постановлением правительства предусмотрено установление должностных окладов должностных лиц и работников таможенных органов. Также установлены оклады специалистов Гостаможслужбы, которые занимаются разработкой IT-продуктов для таможенных органов, что позволит привлекать действительно высококвалифицированных специалистов. Должностные оклады таможенников будут определяться с привязкой к прожиточным минимумам для трудоспособных лиц", - отметил заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

В Минфине пояснили, что 20 октября біл опубликован закон №1807, согласно которому статья 26 закона "О государственном бюджете Украины на 2021" утратила силу.

До сих пор должностные оклады таможенников были определены постановлением Кабинета министров от 24 апреля 2020 года №310 "Вопросы оплаты труда должностных лиц и работников Государственной таможенной службы", которое принималась правительством только на 2020 год и применялось в 2021 году исключительно через нормы статьи 26 закона "О Государственном бюджете на 2021", которой зарплаты всех государственных служащих были ограничены уровнем 2020 года. Таким образом, в течение времени действия статьи 26 закона о Госбюджете на 2021 год отсутствовала возможность принимать решения по другим условиям оплаты труда государственных служащих в 2021 году.