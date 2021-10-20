Кабмин принял решение для отмены арестов счетов поставщиков тепла

Кабинет министров на заседании в среду, 20 октября, принял постановление "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров по урегулированию задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Документ позволит начать процедуру включения предприятий ТКЭ и водоканалов в специальный Реестр и заключить с ними договоры о реструктуризации задолженности за потребленные энергоносители, а также снять аресты со счетов предприятий теплоэнергетики.

"Одним из важнейших пунктов Меморандума о стабильном прохождении отопительного сезона является реструктуризация задолженности предприятий теплоснабжения перед НАК" Нафтогаз Украины". Утвержденное правительством постановление позволяет начать практическую реализацию этого пункта. Речь идет о внесении предприятий в реестр, заключении с ними договоров и дальнейшую компенсацию части долга, которая касается разницы в тарифах", – пояснил глава министерства Алексей Чернышев.

Он отметил, что принятие постановления также было необходимо для приведения действующих нормативно-правовых актов в соответствие с положениями закона №1639.

Как сообщалось, в августе президент Владимир Зеленский подписал закон №1639 "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа". Документ призван создать урегулирования задолженности субъектов рынка природного газа и сопутствующих рынков, общий объем которой по состоянию на 1 мая 2021 года оценивалась в около 100 млрд грн, с привлечением средств госбюджета.

30 сентября представители центральных и местных органов власти подписали Меморандум, призванный не допустить повышения тарифов на отопление и горячую воду в грядущем отопительном сезоне (2021-2022 годов).

В документе предусмотрены обязательства центральной власти, НАК "Нафтогаз Украины" и органов местного самоуправления. В частности, Верховная Рада должна дополнительно перенаправить в местные бюджеты 4% поступлений от налога на доходы физлиц на сумму не менее 11 млрд грн в 2022 году, а также выделить субвенции общинам с низкими доходами уже в четвертом квартале 2021 года.

Меморандум также предусматривает установление льготного тарифа на газ для бюджетных учреждений на уровне 13,66 тыс. грн за тысячу кубометров (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).