Новые правила пассажирских перевозок между регионами

С сегодняшнего дня, 21 октября, вступили в силу новые правила пассажироперевозок между регионами с учетом противоэпидемических мер.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании в понедельник, 11 октября, внес изменения в постановление №1236, которые предусматривают ужесточение правил для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности.

Согласно решению Кабмина, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров документов о вакцинации от коронавируса или отрицательного результата тестирования на COVID-19.

В частности, для передвижения в пределах регионов с желтым уровнем эпидопасности необходим один из следующих документов:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, или документ, подтверждающий получение одной дозы вакцины;

международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двухдозной вакцины;

отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2, который действителен 72 часа.

Для регионов с красным уровнем эпидопасности необходим один из следующих документов:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации;

международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 двумя дозами двухдозной вакцины;

отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2, который действителен 72 часа.

Новые правила межрегиональных перевозок не будут распространяться на несовершеннолетних.

Речь идет как о регулярных, так и нерегулярных перевозках пассажиров, а именно автомобильным транспортом на автобусных маршрутах, авиационным и железнодорожным транспортом межобластного сообщения. Нормы не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.

Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов несет перевозчик.