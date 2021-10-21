Служба здоровья может упростить требования к ковидным больницам

Национальная служба здоровья Украины может упростить требования, которые выдвигают к медучреждениям для заключения контракта на ковидный пакет, в частности, относительно комплектации штата врачами-анестезиологами, но только в крайнем случае.

Об этом заявил и.о. главы НСЗУ Дмитрий Самофалов в ходе заседания парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, передает Интерфакс-Украина.

"Если будет необходимость, то мы, конечно, как и в прошлом году будем уменьшать требования (к медучреждениям), но я хочу сказать, что коронавирус, в первую очередь, лечит кислород и анестезиологи. Если в больнице нет кислорода и достаточного количества анестезиологов, то больница не будет безопасна для пациента", - сказал Самофалов.

Вместе с тем он отметил, что для расширения сети медучреждений для пациентов с COVID-19 может быть рассмотрен вариант, когда мощности уже имеющих ковидный пакет клиник будут увеличиваться за счет формирования в них неанестезиологических команд.

"Это легче, чем искать новые больницы, укомплектованные такими дефецитными специалистами, как анестезиологи", - сказал он.

При этом Самофалов подчеркнул, что НСЗУ оплачивает за всех госпитализированных пациентов с COVID-19, однако в тех случаях, если пациенты госпитализируются в нековидные больницы, оплата осуществляется по терапевтическому пакету, где тариф ниже, чем в ковидном.

"Если пациент с COVID-19 поступает в больницу, которая не имеет ковидного пакета, то этой больнице все равно заплатят, но по терапевтическому пакету. Мы платим по более дешевому пакету в соответствии с возможностями этих больниц", - пояснил он.