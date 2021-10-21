Украина может отказаться от импорта газа через 5 лет, – Витренко

Украина может полностью обеспечить себя газом и отказаться от его импорта в течение пяти лет.

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает пресс-служба компании.

"Этой цели мы можем достичь в течение пяти лет. Успех будет зависеть от трех факторов. Первый из них – наращивание добычи газа. Мы имеем потенциал и примеры, которые вдохновляют", – отметил он.

Витренко добавил, что не менее важным направлением является увеличение производства Украиной биогаза.

"Если взглянуть на более общую картину, то для достижения самодостаточности, кроме наращивания собственной добычи природного газа, должны работать также над увеличением производства биогаза. Это постоянное и безопасное для окружающей среды решение. Есть огромный потенциал для производства биогаза, Украина - самая большая по территории страна в Европе. Земля значительно дешевле, чем в Западной Европе, поэтому у нас есть большие возможности для построения солнечных, ветровых электростанций и производства биомассы. У нас развитый сельскохозяйственный сектор, что тоже важно для производства биогаза", – пояснил глаа правления.

Он также подчеркнул важность повышения энергоэффективности для достижения Украиной энергетической независимости.

"Украина вдвое менее энергоэффективная, чем среднестатистическая страна Восточной Европы. Можно было бы сказать, что это хорошо для газовой отрасли – украинцы потребляют много природного газа. Однако для достижения энергетической независимости Украина должна работать над уменьшением неэффективных затрат энергии. Самая дешевая и надежная энергия – это та, которую вы не потратили зря", – отметил Витренко.