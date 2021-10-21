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Прибыль "Укрсиббанка" с начала года превысила 1 миллиард

Прибыль

"Укрсиббанк" отчитался о прибыли по итогам января-сентября 2021 года в размере 1,03 млрд грн, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее – 1,01 млрд грн.

Об этом сообщает Finbalance.

Показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 октября составлял 23,63% при необходимом минимуме в 10%.

Как сообщалось, чистая прибыль "Укрсиббанка" по итогам работы в 2020 году составила 1,3 млрд грн, что на 49% меньше, чем по итогам 2019 года.

"Укрсиббанк" основан в 1990 году. Его акционерами являются BNP Paribas S.A (Франция), владеющий 60% уставного капитала банка и Европейский банк реконструкции и развития – 40%.

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Джерело:  Finbalance
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