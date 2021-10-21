Обслуживание внутренних газовых сетей заказали 4 тысячи клиентов "Криворожгаза"

С начала 2021 уже более 4 тысяч клиентов АО "Криворожгаз" заказали в компании услугу по техническому обслуживанию внутридомовых сетей газоснабжения.

Как подчеркивают в пресс-службе компании, техническое обслуживание внутренних сетей газоснабжения является гарантией безопасного потребления газа.

Отмечается, что в течение девяти месяцев 2021 года аварийно-диспетчерская служба "Криворожгаза" приняла от клиентов 817 заявок, из которых 607 об утечке газа на внутренних сетях. Основная причина таких аварийных ситуаций – отсутствие регулярного технического обслуживания.

В компании подчеркнули, что согласно действующему законодательству, ответственность за внутренние сети и их техническое обслуживание, состояние газового оборудования в частных домах и квартирах несут их владельцы и балансодержатели.

"Регулярное техническое обслуживание внутренних газовых сетей гарантирует содержание сети в надлежащем состоянии – то есть безопасность в потреблении газа как в частном доме, так и в многоэтажке. Компания "Криворожгаз" предлагает фиксированную стоимость технического обслуживания внутренних сетей. Она составляет 300 грн в год", – отметил директор по капитальному строительству АО "Криворожгаз" Михаил Жих.

Как пояснили в компании, для проведения техобслуживания, клиент должен подписать Договор с газораспределительной компанией и после обследования внутренних газовых сетей – акт выполненных работ. Оплатить услугу можно картой через POS-terminal или в течение 5 рабочих дней в любом банковском отделении.

"Криворожгаз" уточнил, что подписав договор на проведение техобслуживания с газораспределительной компанией, потребитель получает:

обследования газовой сети на предмет возможных утечек газа от ввода в дом (квартиры) к газовому прибору,

приборный контроль на плотность соединений газопроводов,

обзор наличия и проверку герметичности футляров в местах прокладки через внешние и внутренние конструкции дома,

проверку работоспособности и смазку запорных устройств, установленных на газопроводах,

устранение утечек на муфтовых соединениях.

Заказать услугу можно в ближайшем 104.ua Клиентском пространстве.

"АО "Криворожгаз" призывает клиентов позаботиться о своей безопасности и безопасности родных и провести техническое обслуживание внутренних газовых сетей", – подытожили в компании.

Напомним, Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.