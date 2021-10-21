Крупнейшие госкомпании за полгода получили 13 миллиардов прибыли

Выбранные правительством для реформы корпоративного управления 14 крупнейших государственных компаний отчитались о совокупной прибыли за первое полугодие в размере около 13 млрд грн.

Об этом свидетельствуют отчеты о выполнении показателей финансовых планов, сообщает проект "Марлин".

Так, 8 из 14 компаний отчитались о прибыли на общую сумму в 14,8 млрд грн. Наибольшие показатели получили "Укргидроэнерго" (6,2 млрд грн), Оператор газотранспортной системы Украины (5,6 млрд грн), "Энергоатом" (1,1 млрд грн) и Администрация морских портов (944 млн грн).

В то же время, совокупные убытки остальных 6 компаний составил 1,9 млрд грн.

Среди убыточных предприятий оказались "Укрзализныця" (-1,4 млрд грн), "Украерорух" (-260 млн грн) и Государственная продовольственно-зерновая корпорация (-87 млн грн). "Автомобильные дороги Украины" и аэропорт "Борисполь" получили по 73 млн грн убытков, а "Укрпочта" – 9,7 млн грн.

Большинство компаний поясняют убытки влиянием ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Отмечается, что в этот список не включен финансовый результат "Нафтогаза", который возглавил список прибыльных компаний по итогам первого квартала, так как компания не подала соответствующий отчет Минэкономики и отказалась предоставить его на запрос "Марлина".

В компании это пояснили тем, что "такой документ не содержит информации, представляющей общественный интерес".

Указанные показатели являются промежуточными, окончательные выводы можно будет сделать по итогам всего 2021 года.