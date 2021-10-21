Минсоцполитики предложило сделать добровольной уплату взносов в накопительную пенсионную систему

Министерство социальной политики предлагает не обязывать граждан платить взносы на общеобязательное накопительное пенсионное обеспечение за свой счет, но поощрять их это делать через 100%-й бонус от государства в рамках 1% заработной платы на старте работы системы.

Соответствующие предложения Минсоцполитики наработало в результате обсуждения системы взносов с Минфином и миссией Всемирного банка, передает пресс-служба ведомства.

Таким образом, при внедрении накопительной пенсионной системы предлагается установить, что обязательные взносы на индивидуальные счета людей в размере 1% платит работодатель (за счет снижения ЕСВ).

Добровольные взносы на собственные индивидуальные счета в размере 1% также платят все застрахованные лица с собственной заработной платы (дохода, денежного обеспечения) на условиях автозаписи с правом отказа.

Также на индивидуальные счета людей, которые не отказались от добровольной уплаты накопительных взносов из собственной зарплаты, государство будет перечислять дополнительные стимулирующие взносы в размере 1%.

"Таким образом, все застрахованные лица автоматически становятся участниками второго уровня пенсионной системы и получают от 1% до 3% своей заработной платы на собственные пенсионные счета, в соответствии со своим выбором", – говорится в сообщении.

В Минсоцполитики подчеркнули, что человек будет иметь право в любое время отказаться от уплаты добровольного накопительного взноса с зарплаты. При этом, дополнительные стимулирующие взносы от государства на индивидуальный счет такого человека прекратятся. После отказа за ним остается право возобновить уплату добровольных взносов в любое время по собственному желанию с одновременным восстановлением уплаты стимулирующего взноса от государства.

Кроме того, предлагается каждые два года проводить повторную автозапись участников, которые ранее отказались от уплаты взносов за свой счет. Право отказаться за ними сохраняется.

"Человек на каждый свой вклад за счет софинансирования от государства фактически сразу получит 100%-ю доходность дополнительно к доходности от инвестирования. Таким образом, не будет происходить принуждения граждан к уплате накопительных взносов за свой счет. В то же время будут эффективные стимулы к добровольному участию людей в уплате взносов в систему и гибкие условия развития системы в дальнейшем", – добавили в министерстве.